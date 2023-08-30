Жителей Таганрога приглашают на зарядку в честь Дня города

«Зарядка по-Таганрогски» состоится 2 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге в честь Дня города подготовили интересную и разнообразную программу, в частности, все желающие смогут принять участие в утренней бодрящей зарядке.

2 сентября жителей и гостей города приглашают в Приморский парк. С 9 часов там будут раздавать футболки и пряники, а в 10 часов начнется «Зарядка по-Таганрогски». Любителей спорта ждут призы и подарки.

В 12 часов состоятся соревнования по армрестлингу «Железный хват», в 16 часов - рукопашные бои.

Культурную программу планируют на вечер: в 18:30 начнется выступление кавер-группы «Валенки», а с 19:30 - сет диджеев с Павлом Деревянко.

Организатор гуляний в Приморском парке Таганрога - городской комитет по физической культуре и спорту.

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