В Дагестане мать подозревают в убийстве собственного новорожденного ребенка

В СК заявили, что при рождении ребенок был жив, но умер, когда его лишили возможности дышать. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

23-летнюю многодетную мать из Дагестана подозревают в убийстве собственного новорожденного ребенка. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Ставрополь».

Кроха появился на свет в минувшие выходные, уточняет издание. По предварительным данным, мать троих детей, узнав о четвертой беременности, пыталась избавиться от ребенка. По словам местных жителей, он мог быть не от мужа, который постоянно пропадал в командировках.

На седьмом месяце беременности женщина приняла препарат, спровоцировавший схватки, и родила дома. Ребенка положила в пакет и спрятала в сарае.

Когда домой вернулся муж, ей стало плохо, и пришлось ехать в больницу. Медики поняли причину плохого самочувствия женщины и обратились в правоохранительные органы.

Оправдываясь, мать заявила, что ребенок родился мертвым, но в региональном СК эту версию опровергли и уточнили, что младенец был жив после родов, но ему перекрыли дыхание.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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