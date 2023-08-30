Гирлянду Славы возложили на «Самбекских высотах» в Ростовской области

Памятная акция состоялась на «Самбекских высотах». Фото: сайт правительства Ростовской области

30 августа в Ростовской области в честь погибших в годы Великой Отечественной войны к Вечному огню возложили гирлянду Славы. Памятная акция состоялась на «Самбекских высотах». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

- Сегодня проходят мероприятия, посвященные 80-летию освобождения региона от фашистских захватчиков. Возложили гирлянду Славы к Вечному огню на «Самбекских высотах», - написал в соцсети Василий Голубев.

Руководитель донского правительства добавил, что на территории музейного комплекса также провели церемонию перезахоронения 24 бойцов Красной Армии, чьи останки почти век спустя были найдены поисковиками.

- Имена двух бойцов удалось установить: это ростовчанин Константин Сапрыкин, капитан, штурман 248-го истребительного авиаполка и уроженец Зерноградского района старший лейтенант Михаил Гончаров. Всего на Аллее памяти на Самбеке с почестями захоронили 494 героя, имена 31 из них установлены, - отметил Василий Голубев.

Ранее с 80-летием освобождения от захватчиков Ростовскую область поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что в стране всегда будут чтить подвиг и самопожертвование тех, кто приближал Великую Победу на донской земле.

Напомним, в годы оккупации на защиту Родины встали сотни тысяч жителей донского края. В историю Великой Отечественной войны навечно вписаны подвиги героев «Тацинского рейда», операций «Дон», «Кольцо», ожесточенных боев под Белой Калитвой, Миллерово, Красновкой и другими населенными пунктами.

30 августа 1943 года последними на Дону освободили Таганрог, Матвеево-Курганский и Неклиновский районы. Всего на Дону немецко-фашистские захватчики расстреляли, замучили и угнали в рабство больше 182 тысяч человек.

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