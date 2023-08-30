Очевидцы сообщили, что из оцепленного дома в Ростове вывели мужчин в наручниках

Задержание провели на Беломорском, 20 ж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону из оцепленного дома на Беломорском, 20 ж вывели двух мужчин в наручниках. Об этом сообщили очевидцы.

Напомним, жилая пятиэтажка была оцеплена сегодня, 30 августа. Перед этим из здания эвакуировали людей, которые там находились. Известно, что на месте происшествия работали правоохранители, приезжали также медики и пожарные.

Во второй половине дня, по словам ростовчан, машины экстренных служб разъехались. Осталась только «группа полицейских на штатском автомобиле».

По данным пресс-службы МВД России по Ростовской области, пострадавших нет.

- В полицию поступило сообщение о том, что сегодня ночью во дворе жилого дома в Первомайском районе города неизвестный произвел выстрелы по припаркованным автомобилям. Нарушитель был установлен и задержан. Пострадавших нет. Предварительно, мужчина использовал травматическое оружие, оно изъято и направленно на экспертизу, - рассказали в полиции.

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