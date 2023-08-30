Под Ростовом поймали похитителей угля в порту

Полицейские задержали подозреваемых в краже угля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Азовском районе Ростовской области транспортная полиция поймала двух местных жителей. Мужчины пытались украсть уголь из порта. Выяснилось, что они проникли на территорию, переплыв Дон на весельной лодке. Затем насыпали уголь в мешки и направились обратно. Но тут же попались в руки оперативников.

На допросе приятели признались, что твердое топливо планировали продать.

- В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Если суд признает вину, то друзья могут сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

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