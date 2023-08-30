В оцепленном доме в Ростове-на-Дону не нашли ничего опасного

Нарушитель был установлен и задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 августа в Ростове-на-Дону после оцепления дома на Беломорском, 20 ж правоохранители не сообщали о каких-либо опасных предметах. Известно только, что в здании провели задержание нарушителя.

Предварительно, речь идет о мужчине, который стрелял из травмата прошедшей ночью. Сотрудники полиции увезли его для разбирательства сегодня во второй половине дня.

- Прошедшей ночью во дворе жилого дома в Первомайском районе города неизвестный произвел выстрелы по припаркованным автомобилям. Нарушитель был установлен и задержан. Предварительно, мужчина использовал травматическое оружие, оно изъято и направленно на экспертизу, - рассказали в полиции.

Пострадавших нет. Напомним, ранее на время задержания из дома эвакуировали жильцов, а саму постройку оцепили.

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