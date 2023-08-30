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НовостиПроисшествия30 августа 2023 14:45

Территорию оцепили, десятки людей — на улице: Фото и видео эвакуации дома, который оцепили после стрельбы в Ростове

Очевидцы опубликовали фото и видео с места эвакуации дома в Ростове
Дмитрий Кутепов
Подозреваемого в стрельбе задержали.

Подозреваемого в стрельбе задержали.

Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону 30 августа прошла эвакуация дома на переулке Беломорском. Близлежащую территорию оцепили. Очевидцы поделились с «КП-Ростов-на-Дону» фото и видео произошедшего.

По словам жильцов, ночью, накануне инцидента, они слышали звуки стрельбы. Напуганные люди обратились в полицию. Позже в донском управлении МВД сообщили, что задержан подозреваемый. По предварительным данным, он стрелял из травматического ружья.

Жильцов дома эвакуировали.

Жильцов дома эвакуировали.

Фото: Дмитрий Кутепов

В среду, около 12 часов, правоохранители начали выводить из дома людей. Жильцы говорят, что в многоэтажке проходила проверка. На кадрах с места происшествия видно, что на месте были сотрудники полиции и Росгвардии, дежурила скорая помощь.

В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, опасных предметов в доме не нашли.