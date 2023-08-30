В Ростовской области трое друзей пытались продать почти полкило наркотиков

В Ростовской области полиция поймала подозреваемых в продаже наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шахтах Ростовской области задержали двоих мужчин и 18-летнюю девушку. Приятели хотели сбыть крупную партию наркотиков.

У горожанки нашли в мобильном телефоне информацию о тайнике с опасным веществом, расположенным на одной из улиц города Шахты.

Оперативники обследовали схрон и нашли в нем сверток со ста граммами наркотиков. А при обыске в квартире наркоторговцев обнаружили 36 пакетов с наркотиками общим весом в полкилограмма.

- В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если суд признает вину, то все трое могут сесть в тюрьму на срок до 20 лет.

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