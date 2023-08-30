В Ростовской области спасли мужчину, прыгавшего по верхушкам деревьев

Залезший на дерево мужчина вел себя неадекватно.

В городе Азове Ростовской области сотрудники МЧС спасли мужчину, залезшего на крону дерева и перепрыгнувшего на другое дерево. Об этом рассказали в донской пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Необычная сцена развернулась во дворе одного из жилых домов, где в темноте на кроне сосны местные жители увидели неадекватного мужчину. Они сразу же позвонили в МЧС.

Прибывшие на место сотрудники чрезвычайного ведомства вначале пытались уговорить мужчину самостоятельно слезть с дерева, но продолжал себя неадекватно вести.

Попытка снять мужчину с помощью автолестницы тоже не привела к успеху — он ловко перепрыгнул на крону соседнего дерева. Тогда на помощь спасателям пришел местный житель, который залез на дерево и помогал спустить его с дерева.

— Когда притяжение земли оказалось сильнее суперспособности, он приземлился на натянутое спасателями одеяло, — отметили в МЧС.

После приземления мужчина оказался жив, но без травм не обошлось. Его сразу же передали дежурившим на месте полицейским и медикам.

Что послужило причиной такого поступка, не известно.

Напомним, сегодня днем в одной из многоэтажек в Ростове на Чкаловском эвакуировали жильцов дома, где работали до этого ночью местные жители слышали звуки выстрелов. В полиции подтвердили, что была стрельба по припаркованным машинам.

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