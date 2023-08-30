Ожидается интересное совпадение «суперлуния» и «голубой луны» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

31 августа жители Ростовской области увидят суперлуние и второе за месяц полнолуние. Об этом рассказал заведующий астрономической обсерваторией парка имени Горького Николай Демин.

- Ожидается интересное совпадение «суперлуния» и «голубой луны». Первое явление - это полнолуние, при котором Луна оказывается около ближайшей к Земле точки своей орбиты. «Голубая луна» - это второе полнолуние за месяц, в этом месяце его отмечают дважды, 1 августа и 31 августа, - пояснил Николай Демин.

Эксперт подчеркнул, что с астрономической точки зрения ни одно из указанных явлений нельзя назвать примечательным. Однако 31 августа спутник Земли все-таки «окажется несколько ярче и крупнее обычного, но заметить эту разницу невооруженным глазом будет достаточно трудно».

- Никакого голубого оттенка не будет. Вообще понятие «голубая луна» пришло к нам из английского языка, где от выражения «Once in a blue moon». По смыслу оно примерно соответствует нашему «После дождичка в четверг», - добавил Николай Демин.

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