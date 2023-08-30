Состояние девочек, которых под Ростовом сбил пьяный пенсионер, стабилизировалось

Сотрудники ДПС выясняют детали аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинском, произошла серьезная авария, рассказали в региональной ГИБДД. По данным ведомства, накануне, 29 августа, 75-летний водитель иномарки на пешеходном переходе сбил двух подруг, возраст которых 12 и 17 лет. По словам свидетелей, водитель протащил пешеходов по асфальту, а после попытался скрыться. Но уже через пару сотен метров его поймали очевидцы аварии.

- После освидетельствования выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, - сказали в региональной ГИБДД.

Пострадавших отвезли в больницу. Сегодня одну из школьниц отпустили домой. 12-летняя девочка все еще находится в отделении. У нее – глубокие ссадины по всему телу, но жизни подростка ничего не угрожает.

Известно, что в этом году пенсионер два раза уже нарушал правила дорожного движения. В обоих случаях он нарушил скоростной режим.

В отношении водителя составлены административные протоколы за управление машиной в состоянии опьянения, и за оставление места аварии и за то, что на переходе не пропустил пешеходов.

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