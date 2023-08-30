В Ростовской области 8-летний мальчик едва не погиб под колесами грузовика

В Волгодонске водитель «ГАЗ 3302» сбил 8-летнего мальчика на самокате. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Волгодонске под колесами грузовика едва не погиб 8-летний самокатчик. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось 30 августа около 14:20.

По предварительной информации, 8-летний школьник на электросамокате двигался по улице Прибрежной, 21 «А». В этот момент по дороге ехал 26-летний водитель грузовика «ГАЗ 3302». Мужчина не успел вовремя притормозить и сбил юного самокатчика. Известно, что мальчик ехал

вне нерегулируемого пешеходного перехода по ходу движения грузовика.

- В результате ДТП мальчик получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские устанавливаю все обстоятельства по делу, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что 29 августа в Каменск-Шахтинске пьяный водитель сбил двух девочек. С травмами их доставили в больницу.

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