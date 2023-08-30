В Ростовской области загорелась трава на площади 150 квадратных метров

На окраине поселка Тимирязевском произошел ландшафтный пожар площадью 150 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области произошел ландшафтный пожар на площади 150 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. ЧП произошло на окраине поселка Тимирязевского Азовского района 30 августа.

По предварительной информации, трава начала полыхать около 17 часов. Местные жители, увидев столб черного дыма, сразу же вызвали пожарных. За считанные минуты пламя распространилось на площади 150 квадратных метров. Пожарным удалось справиться с возгоранием за полчаса. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работали восемь спасателей и две спецмашины.

Напомним, что в Ростове 28 августа на Буденновском, 25 произошел пожар на кухне в ресторане. Вех посетителей эвакуировали на улицу. В этот момент сотрудники пытались потушить огонь самостоятельно, но ничего не получалось. Они вызвали пожарных. Они потушили пламя за несколько минут. Во время пожара никто не пострадал.

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