Верховный суд РФ признал законным дело против экс-замглавы Ростовского облсуда

Дело в отношении экс-замглавы Ростовского облсуда признал законным Верховный суд РФ Фото: Артем КИЛЬКИН

Верховный суд РФ признал законным возбуждение дела против экс-замглавы Ростовского областного суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно опубликованной информации, иск экс-замглавы отклонен, решение ВККС оставлено в силе. Отметим, что ранее был отклонен иск и бывшего председателя Ростовского облсуда.

Напомним, что бывших сотрудниц областного суда правоохранители задержали по подозрению в получении семи взяток. В конце мая текущего года ВККС России рассмотрела представление председателя следкома о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего председателя суда и выдала положительное решение.

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