Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 августа 2023 18:36

Верховный суд РФ признал законным дело против экс-замглавы Ростовского облсуда

Дело в отношении экс-замглавы Ростовского облсуда признал законным Верховный суд РФ
Лейла МИРИШОВА
Дело в отношении экс-замглавы Ростовского облсуда признал законным Верховный суд РФ

Дело в отношении экс-замглавы Ростовского облсуда признал законным Верховный суд РФ

Фото: Артем КИЛЬКИН

Верховный суд РФ признал законным возбуждение дела против экс-замглавы Ростовского областного суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно опубликованной информации, иск экс-замглавы отклонен, решение ВККС оставлено в силе. Отметим, что ранее был отклонен иск и бывшего председателя Ростовского облсуда.

Напомним, что бывших сотрудниц областного суда правоохранители задержали по подозрению в получении семи взяток. В конце мая текущего года ВККС России рассмотрела представление председателя следкома о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего председателя суда и выдала положительное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На заседании ВККС разрешили возбудить дело в отношении экс-главы Ростовского областного суда

Официальной информации пока нет, о вердикте коллегии сообщают журналисты (подробнее)