В Ростовской области в школах появятся «IT-центры» и «Точки роста»

К началу этого учебного года 40 школ получат современное компьютерное и интерактивное оборудование. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области в семи школах откроют «IT-центры» и «Точки роста». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Так, интересные площадки появятся в Азове, Батайске, Зернограде, Новочеркасске, Новошахтинске, Таганроге и Шахтах. Все центры будут оснащены современными компьютерами и интерактивным оборудованием. В«Точках роста» оборудуют цифровые лаборатории для изучения физики, химии, биологии и экологии.

Отметим, что по итогам текущего года в школах Ростовской области обновят материально-техническую базу в 400 объектах образования. К началу этого учебного года 40 школ получат современное компьютерное и интерактивное оборудование на сумму более 70 млн рублей. Школьники во время уроков получат доступ к платформам цифрового образовательного контента, а также к цифровым тренажерам и тестам.

Также к началу нового учебного года еще 293 учреждения получили флаги Российской Федерации и Ростовской области.

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