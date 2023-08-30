ФК «Ростов» завершил последний матч лета победой

Ростовчане входят в осень лидерами группы в Кубке России. Фото: администрация Ростова-на-Дону

ФК «Ростов» обыграл московский «Локомотив». Последний матч лета состоялся 31 августа.

«Желто-синие» принимали на своем поле столичную команду. В первом тайме подшефные Валерия Карпина открыли счет, затем забили еще один гол.

Во второй части игры соперники пытались свести счет к ничьей. Москвичи смогли поразить ворота донского ФК один раз. Ростовская команда отстояла заслуженную победу: к финальному свистку на табло было 2:1.

Ростовчане входят в осень лидерами группы в Кубке России.

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