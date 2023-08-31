В Ростове последний день лета будет солнечным и жарким

Ростовчан 31 августа ждет ясная погода и +31 градус Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону последний день лета ожидается солнечным и жарким. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

В четверг, 31 августа, в донской столице ожидается солнечная погода. Утром столбики термометров покажут +22 градуса. Днем воздух прогреется до +31, а вечером в городе станет прохладнее до +23 градусов. Скорость ветра в эти дни достигнет 8-9 метров в секунду.

Отметим, что 1 сентября в городе будет еще жарче. Днем воздух в городе прогреется до +33 градусов. Весь день ожидается переменная облачность, а к вечеру столбики термометров опустятся до +26.

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