В Ростове будут судить адвоката, обманувшего клиента на 4 млн рублей

Адвоката задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону будут судить адвоката, который обманул клиента на 4 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По версии следствия, местный житель обратился к нему за помощью. Его сына поместили в СИЗО на время расследования уголовного дела. Адвокат попросил у мужчины 4 млн рублей за то, чтобы изменить сыну ростовчанина меру пресечения. После получения крупной суммы адвокат так и не выполнил свое обещание. Позже его задержали правоохранители. В отношении юриста возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Правоохранители установили, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления в другом регионе.

Как уточнили в региональном Следкоме, следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело будет направлено в суд на рассмотрение.

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