В Таганроге на доме, где жили подпольщики Турубаровы, установили памятный знак. Фото: гордума Таганрога

В Таганроге открыли памятный знак подпольщикам Турубаровым. Об этом сообщили на сайте городской думы 30 августа.

Открытие мемориального знака состоялось в переулке Итальянском, 107. Памятник выполнен в виде окна с развевающейся занавеской. На нем можно увидеть надпись «На этом месте находился дом, в котором жили герои антифашистского подполья Раиса, Валентина и Пётр Турубаровы».

Отметим, что все работы выполнены за счет пожертвований граждан. Для этой цели был открыт специальный благотворительный счет. На открытии мемориала присутствовали председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко, председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко и глава администрации города Андрей Фатеев.

Напомним, что в этот же день на «Самбекских высотах» на Аллее Памяти были захоронены останки 24 бойцов Красной армии.

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