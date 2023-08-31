В Ростовской области при столкновении двух авто пострадал 35-летний водитель

В Гуково в ДТП пострадал 35-летний водитель и был доставлен в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области при столкновении двух иномарок пострадал 35-летний водитель. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Авария произошла в Гуково, на улице Мира, 30 августа около 20:33.

По предварительной информации, 23-лений водитель «Хонды Аккорд», при проезде регулируемого перекрестка, не заметил, что загорелся запрещающий сигнал светофора. Он выехал на перекресток, где столкнулся с автомобилем «Дэу Нексия» под управлением водителя 35-летнего водителя. От сильного удара автомобили сильно смяло.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области, водитель второй иномарки получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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