50-летняя пассажирка «ВАЗа» пострадала в массовом ДТП в Азове

На улице Мира столкнулись два «ВАЗа» и Hyundai Solaris. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

Прошедшей ночью в массовом ДТП в Азове пострадала 50-летняя пассажирка отечественной легковушки. Женщина с травмами попала в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Авария произошла около 22 часов 30 августа на улице Мира. По предварительным данным, 64-летний водитель «ВАЗ 2106» на перекрестке неравнозначных дорог не уступил проезд иномарке Hyundai Solaris, столкнулся с этим авто, а потом врезался в «ВАЗ 2115», который от удара наехал на препятствие.

- В результате ДТП пострадала пассажир, которая находилась в автомобиле «ВАЗ 2106». Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося уже разбираются сотрудники полиции, - прокомментировали в УГИБДД.

Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно контролировать скорость и дистанцию. Нельзя выполнять резкие необдуманные маневры и отвлекаться на гаджеты или беседы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Ростовской области устроил аварию с погибшим и пострадавшими в Минводах

Водитель из Ростовской области спровоцировал серьезное ДТП на перекрестке в Минеральных Водах (подробности)