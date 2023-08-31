Ночью в порту Азов поймали похитителей угля на деревянной лодке

Похитители расфасовали «добычу» и перенесли в лодку. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

Ночью в порту Азов поймали двоих похитителей угля, подобравшихся к грузу на деревянной весельной лодке. Об этом рассказали в пресс-служба транспортной полиции.

По данным ведомства, нарушителями оказались мужчины 26 и 28 лет. Они под покровом тьмы добрались к площадке с товаром, переплыв реку Дон.

- Похитители успели расфасовать «добычу» по полимерным мешкам и перенести все на свое плавсредство. Мужчины надеялись продать уголь, а потом поделить деньги, но их задержали с поличным, - рассказали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Задержанные за попытку кражи (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 УК РФ) теперь ответят перед законом, им грозит по 5 лет лишения свободы.

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