Под Ростовом безработный браконьер попался на незаконной рыбалке

Полиция забрала улов у браконьера. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области, в Сальском районе, на берегу реки Маныч поймали 58-летнего браконьера, рассказали в полиции на транспорте. По информации ведомства, за уловом мужчина отправился ночью на своей моторной лодке. Рыбу удил сетями. Мужчине удалось поймать сто особей рыб, среди которых - тарань, густера, окунь, карась. Полицейские изъяли и добычу, и лодку и четыре сети общей длинной 300 метров.

Своими действиями мужчина причинил государству ущерб на сумму 45 тысяч рублей.

- В его отношении завели дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», - сказали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Если дело дойдет до суда, а вину рыбака признают, он может сесть в тюрьму на срок до двух лет.

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