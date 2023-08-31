В Ростовской области задержали мужчину, который собирался воевать на стороне ВСУ

Силовики провели допрос с задержанным. Фото: пресс-служба ФСБ по Ростовской области

В Ростовской области силовики задержали дончанина, который пытался уехать в Украину и вступить в ряды вооруженных формирований, воюющих на стороне ВСУ.

- Таким образом, действия россиянина создали условия для совершения государственной измены, - прокомментировали в пресс-службе региональной ФСБ.

Во время допроса дончанин сказал, что осознал, как сильно он заблуждался. Также мужчина добавил, что раскаивается.

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