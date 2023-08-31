В Ростовской области проверили качество воды на пляжах

Почти 34 процента проб воды не дотягивали до нормы Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадзор проверил качество воды на пляжах Ростовской области. Оценивались микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели, сообщается на сайте ведомства.

– Отбор проб воды из водоёмов области на микробиологические показатели проводится ежедекадно с мая по октябрь. За прошедший период 2023 года из поверхностных водоёмов региона, используемых в рекреационных целях, было отобрано и исследовано 607 проб воды на микробиологические показатели, 389 - на паразитологические, 34 - на вирусологические показатели , – прокомментировали эксперты.

Возбудители инфекционных заболеваний, и вирусы в том числе, в воде обнаружены не были. А вот по микробиологическим показателям почти 34 процента проб не дотягивали до нормы.

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