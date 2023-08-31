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НовостиОбщество31 августа 2023 11:47

В Новочеркасске стало чище после вмешательства прокуратуры

Свалки в городе исчезли с двух улиц
Екатерина ЖУКОВА
Теперь на улицах Магистральной и Украинской чисто.

Теперь на улицах Магистральной и Украинской чисто.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новочеркасске по требованию прокуратуры ликвидировали свалки. Нарушения были выявлены в ходе проверки, сообщается на сайте надзорного органа.

- В районе улиц Магистральной и Украинской располагались несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов. Однако департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Новочеркасска меры к их выявлению и ликвидации не принимались, – прокомментировали в ведомстве.

В результате прокуратурой было внесено представление. И это оказало соответствующее действие. Мусор убрали на обеих улицах.

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