Терапевт объяснил ростовчанам, почему взрослые переносят ветрянку тяжелее детей

Если дети переносят зуд и высыпания от ветрянки за 5-7 дней, то взрослые мучаются две недели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ветрянку тяжелее переносят взрослые, чем дети, из-за особенностей формирования иммунитета. Об этом рассказал терапевт Игорь Видяскин в интервью NEWS.ru. По словам доктора, в детском организме защитная система еще не сформировалась, поэтому ребенок болеет чаще.

- У детей иммунная система еще не сформировалась, и они чаще болеют инфекционными заболеваниями, но они легче справляются с болезнями, - комментирует доктор. - У взрослых же иммунная система более развита, но она может не справиться с вирусом ветряной оспы, особенно при сопутствующих заболеваниях.

Как сказал терапевт, у детей симптомы заболевания — высыпания на коже и зуд — проходят через пять-семь дней, а у взрослых за две недели. По словам медика, это объясняется тем, что иммунная система взрослого активнее борется с инфекцией.

Кроме того, у взрослых ветрянка может привести к серьезным осложнениям вплоть до пневмонии, энцефалита, менингита и других заболеваний. Факторами риска, которые способны усилить симптомы и вызвать осложнения, могут стать курение, употребление алкоголя, и наркотических веществ.

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