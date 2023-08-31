Суд в Ростове обязал Минобороны выплатить 963,5 тысячи рублей долга за капремонт

Слушания состоялись в Арбитражном суде Ростовской области Фото: Артем КИЛЬКИН

Арбитражный суд Ростовской области утвердил частичное взыскание средств с Северо-Кавказского территориального управления имущественных отношений Минобороны России. Информацию об этом опубликовали в электронной картотеке дел.

Судя по документации, изначально истец - Региональный фонд капремонта - требовал от военного ведомства более 1,1 млн рублей. Речь шла о задолженности за капитальный ремонт домов за период с октября 2014 по сентябрь 2022 года.

Известно, что иск поступил еще в ноябре 2022 года. После этого разбирательства несколько раз откладывали. Окончательное решение по спорному вопросу было утверждено в августе 2023 года.

- Взыскать с ФГКУ «Северокавказское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны России, а при недостаточности денежных средств с Минобороны России, задолженность в 523 680 рублей, неустойку в 439 862 рублей и судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 20 289 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать, - говорится в решении Арбитражного суда Ростовской области.

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