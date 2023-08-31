В Ростовской области мужчин заподозрили в краже украшений у знакомого

Подозреваемым в краже грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Зимовниковском районе Ростовской области полицейские задержали двоих 22-летних жителей, подозреваемых в краже ювелирных изделий из дома знакомого. Об этом сообщили в донском главке полиции.

В местное отделение полиции обратился 21-летний мужчина, у которого во время отпуска кто-то обокрал квартиру. Из нее похитили золотые и серебряные изделия на общую сумму 90 тысяч рублей.

Полицейские задержали двоих 22-летних знакомых потерпевшего, подозреваемых в краже. Правоохранители полагают, что мужчины решились обокрасть дом приятеля, зная, что тот находится на море. Ночью они зашли во двор и, повредив металлопластиковое окно, залезли в дом. Там они забрали украшения и скрылись.

Все украденное мужчины сдали в ломбард, а деньги потратили. Теперь по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» им грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее донские полицейские рассказали о новой схеме мошенничества, когда звонящий представляется сотрудником сотового оператора и выманивает у жертвы код из сообщения. Делают они это под предлогом смены тарифного плана или замены сим-карты. Потом они получают доступ в личный кабинет у оператора с делают на себя переадресацию вызовов и сообщений, чтобы зайти в личный кабинет банка.

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