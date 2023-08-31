Wink представит в сентябре блокбастер «Вызов», а также премьеры других фильмов

Фото: ПАО «Ростелеком».

Лето ушло, но сгладить стресс от начала делового и учебного сезона поможет видеосервис Wink. Весь сентябрь любителей кино ждут показы самых долгожданных фильмов.

Уже в первый день осени зрители смогут увидеть космическо-драматический блокбастер «Вызов». Сцены для него снимались в космосе профессиональными кинематографистами. Главную роль исполнила Юлия Пересильд. Ее героиня торакальный хирург Евгения Беляева за месяц готовится к космическому полету, чтобы спасти космонавта Олега Богданова (его сыграл настоящий летчик-космонавт Олег Новицкий). Она выполняет операцию в условиях невесомости прямо на космической станции. В картине также снимались Милош Бикович, Владимир Машков, Игорь Гордин.

Фото: ПАО «Ростелеком».

Любителям романтических историй однозначно придется по душе сериал «Лето в городе» о француженке, которая перебирается в Москву вслед за возлюбленным. Молодых ждут испытания. Но они все преодолеют.

На Wink состоится режиссерский дебют известного актера Александра Балуева. Фильм «Отель» снят в жанре психологического роудмуви. Оценить его можно будет уже 6 сентября.

Фото: ПАО «Ростелеком».

22 сентября зрители впервые смогут попасть в закулисье ММА. Это произойдет благодаря премьере 8-серийного документального проекта «Большая битва». Это истории легендарных тренеров и школ, путь спортсменов к славе и обратная сторона боев.

28 сентября начнется показ 8-серийной музыкальной драмы «Плакса». Она рассказывает о девочке с Рублевки, которой пришлось мириться с порядками провинциальной школы. Справиться с проблемами юной героине помогает музыка.

Также в сентябре зрители смогут оценить фильмы «Рождение легенд» (1 сентября), «В ожидании Дали» (7 сентября), «Пекарь» (14 сентября), «Заклятье. Дом тьмы» (21 сентября), блокбастер «Битва у озера Хансан» (21 сентября), комедию «Гонщики на драйве» (30 сентября) и норвежский мультфильм «Просто супер!» (20 сентября).