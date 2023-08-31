В Ростове после массовой драки полиция начала проверку

Полиция выясняет все детали случившегося Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове на Северном пятеро мужчин с кулаками набросились на двоих братьев. Как рассказал один из пострадавших, поводов для конфликта особо не было.

- Просто одному из мужчин не понравилось какое- то наше высказывание, и уже через час он с друзьями приехал в наш район, - сообщил «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону» Слава.

Со слов собеседника, оппоненты не стали вести долгих разговоров и с кулаками накинулись на двоих противников.

- Я получил ссадины и ушибы, а брату пришлось накладывать швы на лоб, - добавил ростовчанин.

В донском главке добавили, что сейчас по факту драки проходит проверка.

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