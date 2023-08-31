В Ростовской области мужчину оштрафовали за татуировку на тысячу рублей

Решение по делу вынесли в Новошахтинском городском суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области мужчину оштрафовали на 1 тысячу рублей за демонстрацию татуировки в виде свастики* - символики нацистской Германии. Об этом 31 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Административный штраф определили по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Подсудимый на слушаниях полностью признал свою вину, - рассказали в инстанции.

Известно, что решение по делу утвердили 29 августа в Новошахтинском городском суде. Нарушение закона было зафиксировано за несколько дней до этого, 24 августа.

- Подсудимый нарушил требования статьи 6 Федерального закона от 19.05.1995 года «Об увековечивании победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», то есть совершил административное правонарушение, - разъяснили в объединенной пресс-службе судов региона.

Свастика - запрещенный в России символ нацистской Германии.

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