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НовостиПроисшествия31 августа 2023 14:14

Очевидцы сообщили, что на улице в Ростове умер пожилой мужчина

Около пятиэтажи в Ростове-на-Дону скончался пожилой мужчина
Ангелина СКИБА
Инцидент произошел в районе улицы Тоннельной

Инцидент произошел в районе улицы Тоннельной

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону по неизвестной причине скончался пожилой мужчина. Об этом днем 31 августа сообщили очевидцы.

По словам ростовчан, тело умершего заметили на улице, около жилой пятиэтажки. Люди предполагают, что мужчина мог выпасть из окна.

Предварительно, инцидент произошел в районе улицы Тоннельной.

Напомним, месяц назад жители Ростова-на-Дону также сообщали о гибели молодой женщины, которая, предположительно, выпала из окна.

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