Очевидцы сообщили, что на улице в Ростове умер пожилой мужчина

Инцидент произошел в районе улицы Тоннельной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону по неизвестной причине скончался пожилой мужчина. Об этом днем 31 августа сообщили очевидцы.

По словам ростовчан, тело умершего заметили на улице, около жилой пятиэтажки. Люди предполагают, что мужчина мог выпасть из окна.

Предварительно, инцидент произошел в районе улицы Тоннельной.

Напомним, месяц назад жители Ростова-на-Дону также сообщали о гибели молодой женщины, которая, предположительно, выпала из окна.

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