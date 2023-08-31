На маршруте «Ростов — Азов» перевозчик выпускал старые «ГАЗели»

Выявленным нарушением займется Ространснадзор. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростове на Привокзальной площади Минтранс области совместно с Ространснадзором и ГИБДД проверили работу межмуниципальных автобусных маршрутов и нашли ряд нарушений. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Так, на маршруте № 215/1 «Азов – Ростов-на-Дону» работали «ГАЗели» более старшего возраста, чем должны быть по контракту. Этим вопросом займется Ространснадзор.

А на маршруте № 212, соединяющем Ростов и поселок Койсуг, в автобусах не было системы «ЭРА-ГЛОНАСС», информационных табличек. А водной из машин — несогласованные с Госавтоинспекцией изменения в конструкцию. На устранение нарушений перевозчику дали десять дней.

Напомним, ранее житель Ростовской области рассказал главе региона Василию Голубеву о неработающих кондиционерах на маршруте № 205 «Ростов — Батайск». Отчет о ситуации предоставил замгубернатора — министр транспорта Владимир Окунев. Он отметил, что контракт с перевозчиком был заключен еще в 2018 году. Тогда требование к кондиционерам не выставлялось. В текущем году по этому маршруту будет заключаться новый контракт, в котором будет отмечено наличие кондиционеров.

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Сам конфликт попал на камеру наблюдения. Корреспондент «КП–Ростов-на-Дону» пообщался с одним из пострадавших (подробности)