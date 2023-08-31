ДТП с «перевертышем» произошло на улице Левобережной в Ростове-на-Дону

Авария произошла рано утром. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

На улице Левобережной в Ростове-на-Дону одна из легковушек опрокинулась на крышу после аварии. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

По данным ведомства, машины столкнулись около 7:45 утра 31 августа.

По предварительным данным, 65-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ 2101» ехал в сторону Ворошиловского и в какой-то момент, по неизвестным пока причинам, врезался в иномарку Kia Rio под управлением 27-летнего водителя.

- После удара опрокинулся «ВАЗ». Пострадавших нет. Обстоятельства выясняют сотрудники полиции, - прокомментировали в УГИБДД.

Правоохранители напоминают автолюбителям: за рулем нужно быть предельно осторожными. Следует выдерживать безопасную скорость и дистанцию. Нельзя выполнять резкие маневры.

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