В Таганроге рассказали о ситуации с отсутствием троллейбусов в городе

Сегодня МУП «ТТУ» проводит обследование состояния и подвижного состава троллейбусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге прокомментировали ситуацию с отсутствием троллейбусов. Об этом «КП – Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе администрации приморского города 31 августа.

Жителей приморского города волнует вопрос, когда троллейбусы выйдут на маршруты. Таганрожцы записали видеообращение и опубликовали в соцсетях. В администрации сообщили, что сегодня МУП «ТТУ» проводит обследование состояния и подвижного состава троллейбусов и их инфраструктуры.

- По данным мониторинга технического состояния будет определена величина финансирования, а также составлен план поэтапного восстановления инфраструктуры и движения троллейбусов. Сроки будут названы позже, - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что запуск общественного транспорта сначала переносился с осени 2022 года на середину зимы 2023 года. Последний раз запуск троллейбусов планировался в мае текущего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатору пожаловались на автобусы № 205 «Батайск - Ростов-на-Дону»

Житель Батайска сообщил главе региона о неработающих кондиционерах на маршруте № 205 (подробнее)