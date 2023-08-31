В Ростове отменили запланированный на 17 сентября концерт рэп-исполнителя Гуфа

Причина отмены концерта пока не известна. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове отменили концерт рэпера Гуфа, который должен был состояться 17 сентября на «Кроп Арене», сообщила представитель концертной площадки.

Также она дополнила, что причина отмены концерта ей пока не известна.

Связаться с представителями рэп-исполнителя не получилось.

Отметим, что на данный момент билеты на концерт исполнителя еще продаются. Также пока ничего не известно, будет ли возврат денег тем, кто купил билеты.

Напомним, что в Ростове мужчина решил сэкономить на покупке десяти билетов на концерт и лишился крупной суммы денег — 126 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приехали на BMW и набросились толпой: в Ростове компания избила двух братьев-сирот в магазине

Сам конфликт попал на камеру наблюдения. Корреспондент «КП–Ростов-на-Дону» пообщался с одним из пострадавших (подробности)