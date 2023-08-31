В Ростове наградили сотрудников патрульно-постовой службы

В Ростовской области поздравили с профессиональным праздников сотрудников патрульно-постовой службы. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове награды получили сотрудники патрульно-постовой службы. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Мероприятие приурочено к 100-летию со дня образования патрульно-постовой службы в системе МВД России. Отметим, что сегодня сотрудники ППСП МВД чаще других сталкиваются с уличными преступниками и людьми, пострадавшими от их действий. Именно они приходят первыми на помощь: вызовут медиков пострадавшим, помогут при тушении пожара и эвакуации людей из горящего здания.

Так, в октябре прошлого года вооруженный мужчина напал на продавца в овощном магазине. В результате профессиональной и слаженной работы сотрудников ППСП МВД злоумышленника задержали. И таких примеров профессиональной работы множество.

Отметим, что в первом полугодии 2023 года в регионе состоялось более пяти тысяч массовых мероприятий. Все события прошли на высоком уровне и без происшествий. Основная роль в обеспечении правопорядка при их проведении была отведена патрульно-постовой службе.

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