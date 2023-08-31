В Ростове накануне Дня знаний проверили пешеходные переходы в районе школ

Сотрудники минстранса проверили в Ростове пешеходные переходы в районе школ. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону накануне 1 сентября проверили пешеходные переходы в районе школ. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Сотрудники минтранса Ростовской области вместе с представителями ГИБДД проверили состояние «зебр» в районе школ. Так, рядом с образовательным учреждением №39 подрядчики установили светофор и обустроили пешеходные переходы через улицу Серафимовича и переулок Газетный. Также на первой улице была установлена искусственная неровность для снижения скорости транспорта.

Кроме того, на «зебре» через улицу Чехова установили светофор с желтой мигающей секцией. Дорожный объект находится рядом со школой №53.

Как сообщили в правительстве Ростовской области, чтобы продлить срок дорожной разметки, подрядчики используют современные материалы с улучшенными характеристиками.

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