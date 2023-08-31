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НовостиПроисшествия31 августа 2023 17:21

В Ростовской области потушили ландшафтный пожар площадью 500 кв. м

В районе Новочеркасска загорелась трава на площади 500 кв. м
Лейла МИРИШОВА
В районе Новочеркасска загорелась трава на площади 500 кв. м

В районе Новочеркасска загорелась трава на площади 500 кв. м

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области спасатели потушили крупный ландшафтный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. ЧП произошло в районе Новочеркасска 31 августа.

По предварительной информации, трава начала полыхать около полудня. Очевидцы, увидев столб черного дыма, сразу же вызвали спасателей. Пламя за считанные минуты охватило порядка 500 кв. м. Спасатели на протяжении нескольких часов боролись с огнем. Полностью потушить территорию удалось ближе к 16 часам. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работали 21 спасатель и шесть спецмашин.

Напомним, что 28 августа под Каменском-Шахтинским потушили еще один ландшафтный пожар. Пламя разгорелось на площади 100 кв. м.

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