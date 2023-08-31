Энергосистемы Ростовской области и Краснодарского края назвали перегруженными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Энергосистему Ростовской области назвали перегруженной из-за интеграции Крыма и новых субъектов РФ. Речь идет о ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях.

Как сообщили в Минэнерго России, интеграция приводит к максимальному росту нагрузок, которые провоцируют аварийные ситуации на энергосетях. В текущем году скачок этих показателей заметили на юге России.

Ситуацию усугубили и экстремальные климатические условия. На Дону зафиксировали исторические максимумы энергопотребления. Аналогичная ситуация и в соседнем регионе - Краснодарском крае.

В ведомстве заверили, что уже определен перечень мероприятий, которые позволят обеспечить снижение аварийности и повышение надёжности электроснабжения потребителей.

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