В Ростове 1 сентября ожидается облачная погода и +33 градуса

В День знаний в Ростове-на-Дону будет жарко и облачно
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Ростове первый день осени ожидается жарким и облачным. Об этом сообщили специалисты Гисметео.
В пятницу, 1 сентября, в городе весь день будет облачно, но без осадков. Утром столбики термометров покажут +19…+22 градуса. Днем температура составит +33 градуса. К вечеру в городе станет прохладнее до +25. Порывы ветра достигнут 5-7 метров.
Ранее «КП – Ростов-на-Дону» рассказала, какая погода ждет жителей Ростовской области в сентябре. По данным специалистов, первая половина месяца ожидается жаркой, а затем придут холода.
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