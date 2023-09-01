В центре Ростова в массовом ДТП пострадал 26-летний водитель иномарки

В Ростове на Буденновском столкнулись три легковушки – есть пострадавший Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в ДТП пострадал 26-летний водитель иномарки. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла вечером 31 августа на проспекте Буденновском.

По предварительной информации ведомства, 47-летний водитель «УАЗ Патриот» двигался в сторону улицы Красноармейской. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в «Хендай Солярис», под управлением водителя 26-летнего водителя. После чего, авто влетело в «Рено Логан». От сильного удара машины сильно смяло.

В результате ДТП пострадал водитель «Хендая Солярис». С травмами его доставили в больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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