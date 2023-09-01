В Ростове полиция начала проверку после драки в одном из магазинов

В Ростове после драки в одном из магазинов на Северном полиция проводит проверку Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону правоохранители проводят проверку после драки в одном из магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Инцидент произошел на Северном ночью 31 августа. Кадры потасовки опубликовали в городских группах в соцсетях.

По информации ведомства, в продуктовом магазине между несколькими мужчинами произошла драка. Одного из парней мужчины выволокли на улицу и били ногами по голове. С травмами его оставили в больницу. Врачам пришлось наложить ему на лоб четыре шва. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

- В ходе проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приехали на BMW и набросились толпой: в Ростове компания избила двух братьев-сирот в магазине

В Ростове компания напала на двух братьев в магазине и избила (подробнее)