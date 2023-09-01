В Ростовской области с 1 сентября начнется антитеррористический месячник

С 1 сентября в Ростовской области пройдет месячник «Территория безопасности». Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области с началом осени начнется антитеррористический месячник. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Согласно опубликованной информации, акция состоится с 1 по 30 сентября. В муниципальных учреждениях пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом – «Территория безопасности».

Главная задача таких мероприятий – с формировать отношение молодежи к деструктивным идеологиям с помощью организации комплекса профилактических акций против экстремизма, терроризма и асоциальных явлений.

Так, в регионе пройдут мастер-класс «Безопасно на Дону», тематические встречи и викторины, конкурс по разработке дизайна стикеров «Мы за мир», онлайн-акция по поиску экстремистского противоправного в сети «Интернет», акция «Свеча мира», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

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