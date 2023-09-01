Два ландшафтных пожара потушили в Ростове вечером и ночью 31 августа

На тушение возгораний ушло примерно по полчаса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два ландшафтных пожара потушили в Пролетарском районе Ростова-на-Дону вечером и ночью 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по донскому региону.

Возгорания произошли в районе Александровки.

Первое происшествие зарегистрировали около 20:59 вблизи Кржижановского, 427. Пламенем было охвачено 200 кв. метров травы. Полную ликвидацию огня объявили в 21:26. На месте от МЧС работали 8 человек, было задействовано 2 единицы техники.

На второй пожар сотрудники экстренного ведомства выезжали в 22:21. В этом случае около улицы Кобякова полыхало 100 кв. метров травы. Все потушили к 22:52. Работали 12 человек, использовалось 3 единицы техники.

Напомним, в Ростовской области до середины октября 2023 года действует особый противопожарный режим. Жителей региона просят на палить костры на природе, а также не выжигать сухую растительность.

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