Недовольный покупатель потребовал обанкротить крупного автодилера в Ростове

Первое заседание по спорному вопросу должны провести в начале октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону недовольный покупатель решил обанкротить крупного автодилера. Подтверждение этому можно найти в электронной картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

В открытых данных указано, что сумма исковых претензий истца составляет 21,8 млн рублей. Ранее мужчина опубликовал в Едином федеральном реестре сведений о деятельности юрлиц извещение о намерении судиться с должником. После этого, 24 августа 2023 года, было подано заявление, его приняли к рассмотрению вчера, 31 августа.

Известно, что первое заседание по спорному вопросу назначили на 4 октября 2023 года. В ходе разбирательств сначала намерены проверить обоснованность обращения в суд.

Заявителя попросили привести дополнительные доказательства. Ответчику при этом придется представить целый набор документов: отзыв на претензии, сведения о наличии или отсутствии долгов, декларации, справки из налоговой службы, бухгалтерские балансы, выписку о движении средств по счетам за последние 12 месяцев и многое другое.

Кроме того, Арбитражный суд запросил в управлении Службы судебных приставов информацию о том, фиксировалось ли принудительное взыскание в отношении должника.

Уточним, предварительно, истец подал иск после неудачного приобретения легковушки, она якобы оказалась с браком. Ответчик не согласен с претензиями и финансовыми требованиями.

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