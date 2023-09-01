В Ростовской области нашли молоко с растительными жирами

На продукции была использована неверная маркировка. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Мониторинг пищевой продукции на предприятиях Ростова и Каменск-Шахтинского показал, что туда поставлялось молоко с содержанием растительных жиров. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора.

- Отобраны пробы пастеризованного молока «Горянка, 2,5%», производитель - ООО «Нальчикский молочный комбинат» (Кабардино-Балкарская Республика) для исследования на показатели качества и безопасности. По поступившим в марте и июле 2023 года результатам лабораторных исследований ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» в молоке обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе, – прокомментировали специалисты.

При этом упаковка содержит информацию о том, что в составе имеется молоко цельное и молоко обезжиренное. Это не соответствует правде и является нарушением закона.

Информация о несоответствии была передана УФАС по Кабардино-Балкарской Республике. В результате этого на предприятии была проведена проверка, которая подтвердила факт нарушения.

Производителю выдано предупреждение об их устранении. Теперь предприятие должно использовать верную маркировку, а продукцию с неправильными сведениями нужно изъять из обращения. Кроме того, в действиях организации нашли правонарушения, предусмотренные законом «О защите конкуренции».

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