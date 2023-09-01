В Батайске в ДТП погибли две 18-летние девушки и парень, есть пострадавшие

Ребята в машине не были пристегнуты ремнями безопасности. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

Три человека погибли, еще двое пострадали в аварии на улице Грузинской в Батайске. Трагедия произошла в ночь на 1 сентября, после полуночи, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По предварительным данным, 18-летний водитель, управляя каршеринговым автомобилем Volkswagen Polo не выдержал безопасную скорость и, не справившись с управлением, врезался в кирпичный забор частного дома.

- В результате сам водитель, а также две 18-летние пассажирки, которые находились на заднем сидении, умерли на месте. Еще два пассажира 18 и 19 лет с травмами попали в больницу, - рассказали в УГИБДД.

Ребята не были пристегнуты ремнями безопасности, из-за этого их буквально «выбросило из транспортного средства» во время удара.

Известно, что молодой водитель, который погиб в аварии, получил права совсем недавно, в декабре 2022 года. При этом уже в апреле его на 3 месяца лишили права садиться за руль за управление ТС без регистрационных знаков. Это нарушение также было совершено при управлении каршеринговым авто.

- После истечения срока наказания парень снова сдал теоретический экзамен и вернул водительское удостоверение. По факту случившейся уже проводится проверка, - добавили в Госавтоинспекции.

Донским автолюбителям напоминают: превышение скорости - одна из основных причин ДТП с тяжкими последствиями, а неиспользование ремней безопасности и удерживающих устройств в разы увеличивает риск их наступления.

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