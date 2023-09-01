26 зеленых LADA Niva Travel собираются закупить для властей Ростовской области

Речь идет о легковых машинах 2023 года выпуска Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области для властей планируют закупить партию автомобилей Lada Niva Travel. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Всего открыто два идентичных тендера, в каждом из которых прописаны условия для приобретения 13 машин. Всего, таким образом, планируют получить 26 ТС.

Стоимость одной единицы товара - 1,45 млн рублей, то есть на все вместе должны потратить примерно 37,8 млн рублей.

Речь идет о легковых полноприводных, бензиновых машинах с механической коробкой передач и мощностью двигателя более 100 лошадиных сил. Требуемый год выпуска - 2023. Экологический класс транспорта - не менее 2. В салонах должно быть пять посадочных мест, предполагается также наличие кондиционера и запасных колес.

Срок предполагаемой поставки - 1 ноября 2023 года. Источник финансирования - региональный бюджет. Фирма-производитель - АО «Автоваз». Заказчик - ГБУ РО «Управление транспортного обеспечения».

Добавим, разрешение на приобретение автомобилей донские власти получили в Минпромторге России. Реализовать закупку необходимо в течение 18 месяцев.

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